Familiares de vítimas mortas no incêndio da Boate Kiss, em Santa Maria (RS), estão se organizando para processar a Netflix, gigante do streaming, pela série “Todo Dia a Mesma Noite“, de acordo com o portal de notícias Gaúchazh.

Os parentes alegam que não foram comunicados sobre o lançamento da série, tampouco autorizaram a utilização das histórias das vítimas para “fins lucrativos“.

Em entrevista ao Gaúcha, o empresário Eriton Luiz Tonetto Lopes, que perdeu a filha de 19 anos na tragédia, diz que foi pego de surpresa. “Nós queremos saber quem está lucrando com isso. Não admitimos que ninguém ganhe dinheiro em cima da nossa dor e das mortes dos nossos filhos. Há pais passando mal por causa da série!”

A Associação dos Familiares de Vítimas e Sobreviventes da Tragédia de Santa Maria está consultando meios jurídicos para processar a Netflix, que até o momento não se manifestou sobre os questionamentos dos familiares.

A série Todo Dia a Mesma Noite, baseada no livro homônimo da jornalista mineira Daniela Arbex, é uma obra que mistura realidade e ficção, interpretada por atores.

A tragédia

O incêndio na boate Kiss, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, completou dez anos na útilma sexta-feira (27). A tragédia provocou a morte de 242 pessoas, mais de 600 feridos e comove o país até hoje, sem nenhum réu responsabilizado. A maioria das vítimas sofreu asfixia devido a gases tóxicos liberados pela queima do revestimento de espuma instalado irregularmente no local e que foi atingido pelas chamas de um artefato pirotécnico acendido durante um show.

