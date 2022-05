O presidente Jair Bolsonaro (PL) tem demonstrado preocupação com prováveis cobranças que vai ter de enfrentar durante o período eleitoral, que inclui debates trasmitidos em veículos televisos tanto no primeiro quanto no segundo turno.

Com parte considerável da população enfrentando inflação em alta, dificuldades para comprar alimentos e abastecer nos postos de combustível, além do desemprego e de frequentes escândalos de corrupção, o presidente afirmou que vai “pensar” se irá nos debates do 1º turno, pois se for, “os 10 candidatos vão querer o tempo todo dar pancada em mim”.

“Havendo o debate, eu vou participar. O segundo turno eu vou participar. Se eu for para o segundo turno, devo ir, eu vou participar. No primeiro turno a gente pensa, porque se eu for, os 10 candidatos vão querer o tempo todo dar pancada em mim. E eu não vou ter tempo de responder”, declarou o presidente, em entrevista ao Programa do Ratinho, da Rede Massa, divulgada nesta terça-feira (31).

O presidente também cobrou que debates em rede de televisão, mesmo na privada, deveria ter “perguntas pré-acertadas com os encarregados de fazer os debates”.

“Aí vai fazer pergunta para outro, vão dar pancada em mim e depois pergunta para outro. Então nós vamos analisar isso daí, porque eu acho que debate teria que ser para ter perguntas pré-acertadas com os encarregados de fazer os debates, para não baixar o nível”, disse Bolsonaro.

Na campanha eleitoral de 2018, Bolsonaro se ausentou de debates e foi criticado por isso. Mas, em setembro daquele ano, ele foi esfaqueado durante uma visita eleitoral a Juiz de Fora (MG) e precisou passar por cirurgias.

Fonte: O Tempo