O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) vai lançar uma linha de perfume. O maquiador Agustin Fernandez, amigo de Michelle Bolsonaro, disse nessa quarta-feira (6) que o lançamento vai ocorrer em 21 de março, na data do aniversário do político. O empresário será o responsável pela comercialização do produto, a exemplo da linha da ex-primeira-dama que é vendida pela empresa de cosméticos dele.

Agustin Fernandez divulgou em suas redes sociais uma foto do vidro da fragrância, que terá as cores verde e amarelo, as cores da bandeira do Brasil que são usadas pelo ex-presidente e por apoiadores dele. Ele diz que o perfume traz na essência: “exclusividade, força masculina e resiliência“.

“Hoje começa uma nova era, com a honra e o privilégio de termos assinado na nossa marca um perfume pelo homem que mais admiramos: Jair Bolsonaro!“, escreveu.

Já a linha de perfume de Michelle Bolsonaro foi batizada de Lady M. Além disso, ela possui linhas de maquiagem e de produtos de skin care com o maquiador: “Agustin Fernandez by Michelle Bolsonaro”. Na publicação, o influenciador agradeceu a ex-primeira-dama pela visibilidade que deu a ele.

“O sonho de ser o maquiador das celebridades ficou pequeno, pois eu me tornei a celebridade. O sonho de ter contratos com marcas ficou pequeno, pois eu me tornei a marca. O sonho de ser reconhecido pela minha maquiagem ficou definitivamente insignificante, a cada produção em Michelle, era gerado um impacto tão grande que nunca nenhuma pessoa publica trouxe a um maquiador”, escreveu.

Linha de calçados

Uma empresa de apoiadores do ex-presidente lançou, em janeiro deste ano, uma linha de calçados de nome “Botinas Bolsonaro”. Com o slogan “Originais do Mito”, a marca comercializa, pela internet, tênis, chinelos e botas de couro associadas ao político.

Os empresários se apresentam como parceiros de Bolsonaro e dizem possuir autorização prévia do ex-mandatário para utilizar o nome dele nos produtos. No site da marca, afirmam que os calçados “chamaram a atenção do então presidente Jair Messias Bolsonaro”.

