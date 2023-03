O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) deve desembarcar no Brasil na próxima quinta-feira (30). Ele está nos Estados Unidos desde o dia 30 de dezembro e o seu retorno já foi adiado algumas vezes. Está previsto que o ex-presidente embarque, nos Estados Unidos, no dia 29 de março.

Conforme informado pela assessoria de Jair Bolsonaro à CNN, o Partido Liberal, sigla do ex-presidente, já emitiu as passagens. Bolsonaro sairá dos Estados Unidos na noite do dia 29, num voo da Gol – na rota Orlando – Brasília, sem escalas – e tem previsão de chegar ao Aeroporto Internacional de Brasília às 7h10, do dia 30 de março.

Três seguranças acompanham o ex-presidente. São eles o capitão da reserva Sérgio Cordeiro, o primeiro-sargento da PM do Rio de Janeiro Max Guilherme Machado e o coronel Marcelo Câmara.

Há quase três meses no exterior, Bolsonaro promete retornar ao Brasil para “liderar a oposição”.

O retorno do ex-presidente Jair Bolsonaro coincide com a viagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à China, que deve permanecer no país até o dia 31 de março.

Fonte: Estado de Minas