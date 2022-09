O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais foi acionado pelo menos 228 vezes nas últimas 24 horas, entre 12h de sábado (10) e 12h de deste domingo (11), para atendimento de ocorrências relacionadas a incêndios em vegetação.

A média de chamadas chega a 9 por hora. Dentre elas, incêndios em lotes vagos, em propriedades rurais e em pastos.

A previsão é que o Estado mantenha, durante o fim de semana e até esta segunda-feira (12), um baixo índice de umidade relativa do ar e altas temperaturas, que contribuem para a propagação de chamas.

Serra do Curral

De acordo com as informações atualizadas pelo Presidente da Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica, Sérgio Augusto Domingues, o incêndio na Serra do Curral está controlado.

Segundo Domingues, os bombeiros usaram o sistema ‘fogo contra fogo’ e isso impediu que as chamas invadissem o interior do Parque das Mangabeiras, na região centro-sul de Belo Horizonte.

O incêndio está em fase de monitoramento com bombeiros e brigadistas que utilizam a Mina de Águas Claras, da Vale, como ponto base para as ações de rescaldo a fim de evitar a reignição.

Fonte: O Tempo