Uma pessoa morreu após o carro em que ela estava bater de frente com um caminhão e pegar fogo na MG-050, em Passos. O acidente aconteceu por volta das 23h de sábado (10). A vítima ficou totalmente carbonizada e só terá a identidade divulgada após exame de DNA.

Conforme a Polícia Rodoviária, o acidente aconteceu com o motorista do carro perdeu o controle de direção, invadiu a pista contrária da rodovia e bateu de frente com um caminhão.

O veículo pegou foto e a pessoa que dirigia o carro ficou totalmente carbonizada. No caminhão, segundo a polícia, havia duas pessoas, um homem e uma mulher, que tiveram ferimentos leves.

A rodovia chegou a ficar parada por quase quatro horas após o acidente.

Conforme a Polícia Rodoviária, a vítima foi identificada, mas a identidade só será confirmada após a realização de um teste de DNA. A medida foi tomada por conta de o corpo ter ficado carbonizado.

