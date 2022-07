Militares do Corpo de Bombeiros de Uberaba foram acionados na manhã dessa quarta-feira (20) para combater um incêndio em um veículo VW/Voyage, no KM 819 da BR-262.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o motorista relatou que o fogo teria iniciado entre o motor e o painel do veículo. Ele tentou debelar o incêndio com uso de extintores, mas não conseguiu.

Os bombeiros controlaram o incêndio, mas o veículo já havia sido completamente consumido pelas chamas.

Ao perceber as chamas todos ocupantes abandonaram o veículo e ninguém se feriu.

Fonte: Tapiraímgtv