Após 17 dias trabalhando na missão de buscas e de ajuda humanitária na Turquia, país devastado por terremotos, seis bombeiros militares mineiros, que compuseram a comitiva brasileira, retornam a Minas Gerais neste sábado (25). Mais de 50 mil pessoas morreram no país e na Síria.

A equipe brasileira, que contou com bombeiros militares de Minas, São Paulo e Espírito Santo, decolou no avião da Força Aérea Brasileira no dia 8 e permaneceu empenhada nas buscas por sobreviventes até quarta-feira (22), quando encerrou o prazo do decreto brasileiro.

Esta é a terceira vez que o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) participa de ajuda humanitária em países que foram assolados por desastres naturais, ajudando a salvar vidas.

Os bombeiros do CBMMG integram o Batalhão de Emergências Ambientais e Resposta a Desastres (Bemad). Um dos momentos mais difíceis vivenciados pela equipe foi o trabalho de retirada de vítimas em Kahramanmaras, em dois conjuntos residenciais totalmente destruídos pelo terremoto.

Comandada pelo major Heitor Aguiar Mendonça, subcomandante do Bemad, a equipe mineira contou também com o capitão Tiago Silva, o tenente Leonan Soares, os sargento William Lopes e Leonardo Costa, além do cabo Vitor Bruno Alves de Oliveira.

