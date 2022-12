Tendo em vista os primeiros jogos do Brasil nesta Copa do Mundo do Catar, além da sequência de lesões, as expectativas em torno das oitavas de final estavam mais moderadas, porém, os comandados de Tite trataram de espantar isso. Nesta segunda-feira (5), a Seleção Brasileira deu um show em campo, agiu como uma pentacampeã mundial e goleou a Coreia do Sul por 4 a 1.

Num show de habilidade e qualidade, os gols canarinhos foram marcados todos no primeiro tempo, por Vinicius Júnior, Neymar, Richarlison e Lucas Paquetá – Paik Seung-Ho diminuiu na etapa final. O resultado serviu para dar uma injeção de esperança aqueles que sonham com a sexta estrela, especialmente após a derrota para Camarões, no fechamento da fase se grupos, mesmo sendo com um time reserva.

Agora, o Brasil volta a enfrentar uma equipe europeia da “segunda prateleira”. Duelo nas quartas de final será diante da Croácia, de jogadores como Modric e Pulisic, que eliminaram o Japão nos pênaltis. Confronto será na próxima sexta-feira (9), às 12h (de Brasília), no Estádio da Cidade da Educação.

O jogo

O primeiro gol foi marcado logo aos 6 minutos do primeiro tempo, pelo jogador que vem sendo um dos destaques da equipe: Vinicius Júnior. Raphinha fez bela jogada pela direita e cruzou, mas a bola passou direto e sobrou para o atacante do Real Madrid. Ele parou, pensou, e bateu no canto, entre diversos defensores coreanos.

O segundo veio aos 12, de pênalti, marcado pelo camisa 10, Neymar, voltando de lesão. Ele balançou as redes após Richarlison ser derrubado na área. Depois de sofrer algumas investidas dos adversários, o controle do jogo continuou, e o terceiro gol veio com o tempo.

Aos 28 minutos, um golaço, para empolgar ainda mais os torcedores. Richarlison disputou bola fora da área, pelo alto, se atrevendo até realizar o famoso drible da “foquinha”. Depois, o “Pombo” tocou para Casemiro, que soltou para Marquinhos, que tocou para Thiago Silva devolver para o 9 marcar na saída do goleiro. 3 a 0!

Com o desânimo do time comandado pelo português Paulo Bento, a goleada viria, caso os brasileiros quisessem. E ela veio: aos 35 minutos da etapa inicial, Vini partiu em velocidade pela esquerda e, quando chegou próximo à linha de fundo, só levantou para Paquetá, livre, bater de direita e de primeira para o gol.

Com a vitória praticamente garantida, os atletas da seleção brasileira voltaram para a etapa final mais cautelosos, com menos ritmo, mas sem deixar de atacar. As chances apareceram, em especial com o brilho de Neymar, pelo meio, mas as redes não balançaram mais. Aos 30 minutos, o atacante Jung Woo-Young, que havia acabado de entrar, diminuiu, após bate-rebate na área.

Após comemorar o gol de Richarlison com a “dança do pombo”, apelido do camisa 9, o técnico Tite fez mais um agrado ao seu grupo. No fim, ele trocou o goleiro Alisson por Weverton, do Palmeiras, o único suplente que ainda não havia estreado no Mundial.

