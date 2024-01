Um homem de Belo Horizonte (MG), que foi impedido de entrar em Portugal subiu no telhado do Aeroporto de Lisboa, causando interdição da área de chegadas de passageiros nessa segunda-feira (29). Ele se entregou sete horas depois.

O que aconteceu

O brasileiro teve a entrada no país recusada —o motivo não foi divulgado. Ele chegou em um avião da companhia TAP Air Portugal. A fuga do homem dentro do aeroporto começou ainda na madrugada (horário local) e chegou ao telhado por volta das 11h (8h no horário de Brasília), através de uma placa solta no teto, de acordo com a TV RTP.

O passageiro se entregou após sete horas de fuga. Os bombeiros posicionaram uma escada até o telhado e resgataram o homem, segundo o portal SIC. Durante a negociação, uma espécie de colchão inflável foi colocado em frente ao telhado, para evitar ferimentos caso ele tentasse pular.

Ainda não se sabe o que exatamente levou o homem a subir no telhado. As informações sobre o que se passou são “escassas“, disse um bombeiro à agência de notícias Lusa. Esta não foi a primeira vez que esse homem tentou fugir, acrescentou a fonte.

Os voos não foram afetados. A circulação de passageiros foi restrita na área de chegadas, mas a operação funcionou normalmente. O trânsito da região aumentou devido ao perímetro de segurança determinado pela polícia.

