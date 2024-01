Uma motociclista de 39 anos morreu na manhã desta terça-feira (30) em um acidente na BR-459, em Pouso Alegre (MG).

Segundo o Corpo de Bombeiros, um carro invadiu a contramão e bateu na moto e outro veículo.

O acidente aconteceu por volta de 7h50, no km 112. Conforme a Polícia Militar Rodoviária, o motorista do Jeep Renegade relatou que seguia na via sentido Santa Rita do Sapucaí a Pouso Alegre.

Ele disse à PMR que provavelmente teria passado mal e invadido a contramão de direção, atingindo frontalmente a motocicleta e um Fiat Mobi que seguiam no sentido contrário.

O condutor do Fiat Mobi relatou que seguia atrás da moto, ambos com velocidade moderada, quando que o Jeep Renegade invadiu a contramão e prensou a motocicleta contra o carro.

A condutora da moto, de acordo com a PMR, teria sido arremessada por cima do veículo.

Conforme os bombeiros, o motorista do carro que entrou na contramão estava com ferimentos leves e recusou atendimento médico no hospital. Já o condutor do carro atingido também teve ferimentos leves e recusou atendimento pré-hospitalar.

A Polícia Militar e Polícia Civil foram acionados. O corpo foi liberado para a funerária Santa Edwiges.

Os condutores foram submetidos ao teste de alcoolemia com resultados negativos. Os veículos devidamente licenciados foram liberados para os motoristas e a motocicleta liberada para familiares da vítima.

Fonte: G1 Sul de Minas