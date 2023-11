Um homem de 42 anos foi preso suspeito de matar a vizinha, uma jovem de 23, no bairro Floramar, região Norte de Belo Horizonte, na noite dessa quarta-feira (15).

De acordo com a Polícia Militar, o crime ocorreu após uma discussão por causa de um atendimento do Samu a uma parente da vítima. O suspeito, que já tinha outras passagens por lesão corporal e ameaça, teria se irritado com a presença do veículo de resgate próximo da casa dele.

Conforme o boletim de ocorrência, a discussão teria começado quando o suspeito passava de carro pela rua onde reside a avó da vítima. Uma ambulância do Samu estava estacionada, prestando socorro à idosa. Ele então teria começado a brigar com os familiares da mulher, afirmando que a ambulância estava atrapalhando a passagem.

Neste momento, o suspeito teria dito que iria “matar alguém” e saiu do local em alta velocidade.

Segundo a PM, o pai da vítima, conhecido do homem, decidiu ir até a residência dele juntamente com a filha para explicar a situação.

Lá, perceberam que o suspeito estava muito alterado e decidiram ir embora. O pai relatou aos policiais que ao virar as costas e caminhar em direção à residência, o homem foi até a jovem, que estava do outro lado da rua, e desferiu três golpes de faca.

A vítima foi atingida no braço esquerdo, peito esquerdo e abdômen. O autor ainda teria entrado para dentro de casa e dito que “se alguém fosse atrás dele também iria tomar facada”.

A vítima foi socorrida e levada ao pronto-socorro do Hospital Risoleta Neves, mas não resistiu aos ferimentos e chegou na unidade de saúde já sem vida.

O homem foi encontrado pela polícia em casa e tentou resistir a prisão, se escondendo atrás do portão com uma faca. No entanto, decidiu se entregar e foi encaminhado à Polícia Civil.

Fonte: Hoje em Dia