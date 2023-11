A Polícia Civil de Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, procura por dois homens suspeitos de matar Tales Leonel dos Santos, de 21 anos, que morreu dentro de casa, que foi invadida pelos agressores, e arrastado para um córrego.

A vítima tinha um corte no pescoço e várias marcas que teriam sido provocadas por socos e pontapés. No fim da manhã, os policiais prenderam um suspeito, de 18 anos.

O crime aconteceu na noite dessa quarta-feira (15), no bairro Venda Nova, em Betim. O corpo de Tales foi encontrado em um córrego, no bairro Citrolândia, também em Betim, na manhã desta quinta-feira (16). O resgate do corpo foi feito por militares do Corpo de Bombeiros.

Segundo uma testemunha, uma mulher de 19 anos, que estava na casa, assistindo televisão, ela tem um filho de um ano com Tales, quando dois homens armados invadiram a residência. Eram 23h, e segundo a testemunha, os homens foram em direção a Tales e começaram a agredi-lo, com socos e pontapés.

Em seguida, arrastaram a vítima para fora de casa, tomando o rumo de uma mata existente nos fundos da casa. A principal suspeita é que Tales teria sido morto por causa de uma ex-namorada. Ele teria sido ameaçado por outro ex-namorado dessa mulher, conhecido por Marcos Vinicius. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML), de Betim.

