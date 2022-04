A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES MG) abriu novo processo seletivo com 278 vagas temporárias mais formação de cadastro de reserva. De acordo com o edital publicado no Diário Oficial do estado, a oferta é para ingresso em cargos de nível superior. Os salários chegam a R$5 mil.

As oportunidades estão distribuídas entre diversas áreas do conhecimento. Para se candidatar é preciso ter o nível superior completo na respectiva área. As remunerações iniciais variam de R$2.199,65 a R$5.571,15.

Os aprovados vão cumprir jornada de trabalho que varia entre 20 e 40 horas semanais. Segundo o documento, o cumprimento da carga horária poderá ser executado em regime de teletrabalho (trabalho remoto). Os contratados poderão ter a vigência de até um ano.

A lotação dos aprovados será em Belo Horizonte, Alfenas, Coronel Fabriciano, São João Del Rei, Governador Valadares, Uberaba, Barbacena, Diamantina, Pouso Alegre, Uberlândia e Patos de Minas, Sete Lagoas, Ponte Nova, Leopoldina, Januária, Pedra Azul, Passos, Varginha, Divinópolis, Manhuaçu, Juiz de Fora, Ubá, Montes Claros, Unaí, Teófilo Otoni e Itabira.

Inscrições

Os interessados em participar do certame devem ficar atentos aos prazos. As inscrições abrem nesta terça-feira (12). Os candidatos tem até o dia 27 de abril para se inscrever, pelo site do Ibade (Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo), organizador da seleção.

Após preencher o formulário com todos os dados solicitados, é necessário gerar o boleto e pagar a taxa de R$82. O pagamento poderá ser efetuado até 28 de abril. Será possível se inscrever para mais de um cargo, desde que o horário de aplicação das provas não coincida.

Podem solicitar a isenção da taxa: membros de famílias de baixa renda, inscritos no programa Cadastro Único (CadÚnico).

Para isso é necessário enviar a documentação comprobatória das condições até 12 de abril, pelo portal do Ibade. A organização analisará os documentos e divulgará o resultado dos pedidos de isenção no dia 14 de abril.

Provas

A seleção para o concurso SES MG será composta por provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório. A aplicação está marcada para 15 de maio. Os candidatos aos cargos da área da saúde farão a prova no turno matutino. .

Já os exames para as carreiras das áreas de Direito, Gestão e TI serão aplicados no período da tarde.

A prova será composta por 80 questões de múltipla escolha, distribuídas da seguinte forma:

Língua Portuguesa: 13 questões;

Noções de Direito Público: 12 questões;

Sistemas de Informação – Geral: 5 questões;

SUS/MG – Geral: 15 questões;

Conhecimentos Específicos: 35 questões.

Será eliminado quem não obtiver, pelo menos, 50% dos pontos da prova objetiva e/ou obtiver nota zero em qualquer uma das disciplinas. Os habilitados serão convocados para o teste psicológico, de caráter eliminatório, previsto para o dia 29 de maio, de forma online.

O resultado final está previsto para sair em 10 de junho. Após a homologação, o concurso ficará válido por um ano, podendo ser prorrogado por igual período.