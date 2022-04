A previsão do tempo indica que a semana deve começar com sol e calor no Centro-Oeste de Minas, com chance de chuvas rápidas à tarde nesta segunda-feira (11). Porém, a chegada de uma frente fria deve provocar chuvas isoladas a partir de quarta (13) nas principais cidades da região.

A climatologista Alcione Wagner explica que o fenômeno, acompanhado de uma massa de ar polar que está deixando a Região Sul do país, deverá ocasionar temporais isolados mais para o fim da semana.

“O fenômeno também pode amenizar as temperaturas máximas, que devem permanecer entre 24ºC e 29ºC”, completa Alcione.

O tempo instável e a queda nas temperaturas devem continuar, pelo menos, até sexta-feira (15). Ainda segundo a climatologista, a umidade relativa do ar deve ficar entre 40% a 90% no período.

Veja as temperaturas em alguns municípios.

Confira a previsão em algumas cidades

Cidades Mínima ºC Máxima ºC Divinópolis 15°C 33ºC Bom Despacho 17ºC 33ºC Itaúna 16°C 32°C Pompéu 18ºC 34ºC Nova Serrana 17ºC 32°C Pará de Minas 16ºC 32ºC

Fonte: Climatempo

Dia a dia

Segunda-feira (11): céu com aumento de nuvens durante o dia, com pancadas de chuva à tarde e à noite. Temperaturas entre 16ºC e 33ºC.

céu com aumento de nuvens durante o dia, com pancadas de chuva à tarde e à noite. Temperaturas entre 16ºC e 33ºC. Terça-feira (12): céu com algumas nuvens, e pouca chance de chuva. Temperaturas entre 16ºC e 34ºC.

céu com algumas nuvens, e pouca chance de chuva. Temperaturas entre 16ºC e 34ºC. Quarta-feira (13): céu com aumento de nuvens durante o dia, com pancadas de chuva à tarde e à noite. Temperaturas entre 17ºC e 34ºC.

céu com aumento de nuvens durante o dia, com pancadas de chuva à tarde e à noite. Temperaturas entre 17ºC e 34ºC. Quinta-feira (14): céu com aumento de nuvens durante o dia, com pancadas de chuva à tarde e à noite. Temperaturas entre 17ºC e 31ºC.

céu com aumento de nuvens durante o dia, com pancadas de chuva à tarde e à noite. Temperaturas entre 17ºC e 31ºC. Sexta-feira (15): céu com aumento de nuvens durante o dia, com pancadas de chuva a qualquer hora. Temperaturas entre 15ºC e 28ºC.

Fonte: G1