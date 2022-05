Circula nas redes sociais imagens de uma briga generalizada durante o show do cantor Gusttavo Lima, que aconteceu no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, na noite de sábado (21).

De acordo com o portal G1, uma mulher foi agredida por várias outras. Não há informações sobre a identidade dos envolvidos e sobre a gravidade dos ferimentos de quem estava envolvido na confusão.

Em nota, a produção do evento afirma que “repudia qualquer ato de violência” e que um grupo de seguranças agiu para impedir que as agressões continuassem.

Agressões

Duas mulheres agrediram outra mulher que estava no chão. Em seguida, outras se juntaram à confusão e deram socos, chutes e puxões de cabelo.

Testemunhas tentavam separar a briga e chegaram até a jogar bebida no grupo, mas a violência continuou. É possível ver também uma mesa sendo arremessada por um dos envolvidos na confusão.

O que diz a produção do evento

Confira a íntegra da nota:

“A produção do Buteco Bhoemia, que aconteceu em Brasília no último sábado (21), informa que repudia qualquer ato de violência.

A equipe afirma ainda que no evento havia um grande grupo de seguranças e brigadistas que foram preparados para atender as ocorrências, de acordo com cada necessidade.

Nos registros de brigas durante o show, a equipe interviu para evitar demais gravidades”.

Fonte: G1