A Central de Operações de Bombeiros recebeu um chamado na tarde desse domingo (22), para atendimento de um capotamento de uma caminhonete na altura do KM 04, da AMG-0320, próximo ao município de São Gonçalo do Pará.

Foram enviadas duas equipes do 10º Batalhão de Bombeiros Militar para o local do acidente. O condutor do veículo veio a perder o controle da direção, saindo da pista de rolamento e capotando em seguida.

Chegando ao local, os bombeiros observaram que a caminhonete se encontrava fora da rodovia, que havia três vítimas e que as mesmas já estavam recebendo os primeiros atendimentos por uma equipe de enfermeiras da Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Pará.

De acordo com o Corpo de Bombeiros:

* Mulher de 46 anos, passageira da caminhonete: Encontrava-se no solo fora do veículo, já sem vida.

* Homem de 40 anos, condutor do veículo: Encontrava-se fora do veículo consciente e orientado já imobilizado em prancha longa com um ferimento corto-contuso no crânio com sangramento estancado.

* Terceira passageira do veículo com idade desconhecida (filha do casal): Encontrava-se fora do veículo consciente e orientada, queixando-se de dores no membro inferior esquerdo.

Uma equipe do Samu esteve no local do acidente e com auxílio da regulação médica, constatou o óbito e em seguida conduziu o condutor da caminhonete a Sala Vermelha do Complexo de Saúde São João de Deus com monitoramento continuado dos seus sinais vitais.

Quanto à terceira vítima, ela foi conduzida para o Pronto Atendimento da cidade de São Gonçalo do Pará pela equipe de enfermagem.

Os bombeiros militares realizaram as ações de salvamento e segurança do local, com verificação de possíveis vazamentos de combustíveis, desligamento dos cabos da bateria e retirada da chave do contato do veículo.

Uma guarnição da Polícia Militar também esteve no local para as providências cabíveis.

Fonte: Corpo de Bombeiros