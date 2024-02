Um homem matou a facadas a própria sobrinha, que tinha problemas de locomoção, e tentou matar o pai dela, de 82 anos, por conta de discordâncias em relação à herança que sua irmã deixou. Os crimes aconteceram em Patos de Minas, no Alto Paranaíba, nesse domingo (25), e o assassino foi preso em flagrante.

Quando os policiais foram chamados, o suspeito, de 54 anos, ainda estava na casa, atacando o idoso. Ele já havia ferido a vítima com um golpe na cintura e lutava com o morador, no bairro Novo Horizonte.

Os policiais imobilizaram o suspeito com uma arma de choque elétrico e o detiveram. O ferido foi levado para o Hospital Regional na cidade.

Mas a essa altura ele já havia esfaqueado a sobrinha deficiente, de 48 anos, três vezes nas costas. A mulher não teve tempo de socorro e morreu na casa. Foi esse ataque que chamou a atenção de vizinhos, que acionaram a polícia.

O homem discordava da partilha de bens de sua irmã, ex-esposa do idoso atacado e, por isso, foi à casa de seu cunhado e de sua sobrinha para assassiná-los.

Ele foi preso e encaminhado para o presídio de Patos de Minas, onde aguarda julgamento.

Fonte: Estado de Minas