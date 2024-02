O Fantástico desse domingo (25), mostrou como agia o casal Luiz Antônio dos Santos e Tainara Ribeiro, que criava vaquinhas falsas de crianças com doença para conseguir dinheiro fácil.

A reportagem mostrou que a irmã de Luiz Antônio, Stephani Santos Barbosa, descobriu todo o esquema dos familiares. Stephani conta que desconfiou dos familiares e passou a investigá-los.

Toda a desconfiança começou durante um churrasco em família. “Eu vi a Tainara mexendo no celular, em um perfil. Vi que se tratava de uma criança que não estava ali no nosso convívio. Ela estava na página como administradora“, conta Stephani.

Mais tarde, no mesmo churrasco, Stephani viu a cunhada deitada em uma rede editando a foto de uma criança. Ela filmou toda a ação de Tainara.

Luiz Antônio usava a conta da mãe no golpe

Na investigação, foi descoberto que Luiz Antônio usava a conta bancária de Hosana Rodrigues dos Santos, sua própria mãe, para aplicar o golpe.

Hosana disse que, inicialmente, a nora, Tainara, pediu para usar a sua conta para receber dinheiro da família que vive no Rio Grande do Sul. “Eu não tenho nada a ver com isso. Eu fui usada como muitos ali estão sendo usados por eles“, disse Hosana.

Ela lembra que a nora e o filho tiraram uma foto dela, com a desculpa de que o reconhecimento facial era necessário para desbloquear um cartão.

Segundo ela, foi assim que eles conseguiram abrir uma conta nova para receber dinheiro dos golpes.

Alertada por Stephani, Hosana diz que denunciou o casal na polícia. “Se não fosse a minha filha, eu ia ser laranja até hoje“, disse.

