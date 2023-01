Um homem de 36 anos foi esfaqueado por um idoso, de 61, após briga por uma vaga de caminhão no Ceasa, em Governador Valadares, no Rio Doce, nessa quinta-feira (5). O filho do suspeito, de 19 anos, também participou das agressões.

De acordo com informações da Polícia Militar, os policiais receberam informações de que havia uma pessoa ferida no local. Os militares foram até o estabelecimento e encontraram a vítima, que apresentava muito sangramento e foi encaminhada para o hospital. Testemunhas contaram que o autor havia esfaqueado o homem e fugido de moto.

Os policiais, então, iniciaram um rastreamento. Primeiramente, eles encontraram o filho do idoso, de 19 anos. O rapaz contou que trabalha no Ceasa e que viu o pai dele brigando com a vítima. Nesse momento, ele se juntou ao pai e começou a agredir o homem com socos e pontapés.

Pouco tempo depois, os militares encontraram o idoso. O suspeito contou que iniciou uma briga com a vítima por conta de uma disputa por ponto de descarregamento de caminhão. Ele ainda relatou que entrou em luta corporal com o homem e o feriu, golpeando-o duas vezes.

Pai e filho foram presos. A vítima não corre risco de perder a vida.

Fonte: O Tempo