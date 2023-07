A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) deflagrou, nesta quarta-feira (4), a operação Maio Vermelho, com o objetivo de reprimir os crimes contra a vida ocorridos na cidade de Itaúna, na região Centro-Oeste do estado. A ação resultou na prisão de um homem, de 26 anos, suspeito do homicídio praticado no dia 13 de maio deste ano.

O crime em questão teve como vítima um homem, de 27 anos, cujo corpo foi localizado em uma área rural, com as mãos amarradas e vestindo calça jeans. A partir desse momento, a equipe da Polícia Civil planejou e executou uma operação que culminou na captura do investigado.

Durante a busca realizada na residência do suspeito, foram encontrados uma arma de fogo calibre .40 com a numeração raspada, devidamente municiada, celulares e um tablete de substância esverdeada semelhante à maconha. Além disso, o veículo supostamente utilizado pelo investigado no homicídio foi apreendido e será encaminhado para análise pericial com os demais materiais recolhidos.

A delegada Luciene Flávia Junqueira Caldas, responsável pelo inquérito policial, informa que o suspeito foi encaminhado ao sistema prisional e permanece à disposição da Justiça. “Agora, ele será submetido aos trâmites legais e responderá pelo crime que lhe é imputado. A investigação continuará a fim de esclarecer totalmente os detalhes do homicídio e identificar eventuais cúmplices ou motivações por trás do ato”, pontua.

Maio Vermelho

O nome da operação faz alusão ao trabalho realizado pela PCMG no combate aos crimes de homicídio em Itaúna. “A prisão do suspeito e as apreensões efetuadas representam uma etapa importante na busca pela justiça e pela tranquilidade na comunidade local, refletindo o compromisso das autoridades em combater a criminalidade e garantir a segurança na cidade”, finaliza a delegada.

Fonte: Polícia Civil