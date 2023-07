Uma mulher de 60 anos e o companheiro dela, de 82, foram encontrados mortos nessa segunda-feira (3), em Pouso Alegre, no Sul de Minas Gerais.

Quem achou os corpos foi um vizinho deles, de 47, que foi buscar uma pipa e acabou se deparando com o casal já sem vida.

De acordo com informações da Polícia Militar de Minas Gerais, o homem contou que, ao recuperar a pipa, viu a mulher e chamou a PM.

O corpo dela estava em uma cadeira encostada no muro, com manchas cadavéricas e aparentemente sem sinal de violência. O corpo do homem foi achado sem vida, caído ao solo, ao lado da cama e aparentemente sem marcas de violência.

O local foi preservado e a perícia técnica acionada. O caso será investigado.

Fonte: O Tempo