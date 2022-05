Céu ensolarado e mais calor: essa é a previsão para as cidades do Centro-Oeste de Minas para esta semana. Até quinta-feira (12), não há previsão de chuva. Já na sexta-feira (13) há formação de mais nuvens e a possibilidade de pancadas de chuva isoladas durante à tarde e noite.

Segundo a climatologista Alcione Wagner, uma massa de ar seco que predomina sobre a região impede a formação de chuva. Com isso, o calor e o tempo seco predominam.

Como é típico desta estação do ano, o outono, o início de manhã e o período da noite têm temperaturas mais amenas. Ao longo do dia, os termômetros sobem e as máximas podem ultrapassar os 30 ºC em algumas cidades.

O alerta para a necessidade de redobrar o cuidado com a hidratação continua, já que a umidade relativa do ar fica entre 30% e 80%. O ideal, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), é acima dos 60%.

Divinópolis

Na cidade as temperaturas mínimas ficam entre 10 ºC e 15 ºC. Já as máximas podem alcançar os 30 ºC durante o dia. Até quinta-feira (12), o céu fica ensolarado com poucas nuvens. Já na sexta-feira (13), pode chover à tarde e à noite.

Veja as temperaturas previstas para outras cidades da região:

Cidades Mínima ºC Máxima ºC

Bom Despacho 12 ºC 30 ºC

Itaúna 11 °C 29 °C

Pompéu 13 ºC 31 ºC

Nova Serrana 12 ºC 29 °C

Pará de Minas 12 ºC 29 ºC

Dia a dia

A partir desta terça-feira (10), o céu fica limpo e não há previsão para chuva até quinta-feira (12).

Na sexta-feira (13), as nuvens voltam a aparecer e pode chover isoladamente em algumas regiões.

Fonte: G1