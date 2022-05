Na noite desse domingo (8), dois veículos foram apreendidos e uma mulher de 30 anos foi presa, durante o cumprimento da programação “Maio Amarelo” realizada pela Polícia Militar de Pimenta.

O trabalho do PM tem como objetivo a realização de operações e fiscalizações com o intuito de melhorar a segurança no trânsito pelo município.

Segundo a PM, um dos veículos foi apreendido por transitar com o volume do som acima do permitido (perturbação do sossego), e o outro veículo foi apreendido após a condutora de 30 anos também ser presa por embriaguez ao volante.

De acordo com o comandante do destacamento de Pimenta, sargento Calixto, as operações continuam para garantir a tranquilidade e paz social.

Fonte: 104 FM