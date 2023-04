Os vereadores apreciaram e aprovaram durante a reunião ordinária da Câmara, realizada na tarde dessa segunda-feira (24), quatro projetos.

O PL 497/2023 autoriza a abertura de crédito no valor de R$ 492.200, que serão utilizados no âmbito da Pasta Municipal de Obras e Trânsito.

Para a Educação, foi aprovado o PL 502/2023 que autoriza o repasse no valor de R$ 379.967,52 que será destinado aos caixas escolares das escolas municipais.

Para a Associação de Proteção à Maternidade e Infância Desvalidas de Formiga (Apromid) o Projeto de Lei nº 503/2023 — Autoriza o Município de Formiga a conceder subvenção social no valor de R$300 mil.

PL a favor da criação de mais cargos para a estrutura das Secretarias Saúde, Educação e Desenvolvimento Humano

O Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar 35/2023 — se pretende a criação de diversos cargos efetivos para a estrutura das Secretarias Municipais de Saúde, Educação e Esportes, bem como para a Secretária Municipal de Desenvolvimento Humano, os quais são necessários para reforçar a atuação dos serviços públicos prestados, mormente diante de recente acerto entre Administração Pública e a Polícia Civil de Minas Gerais com fulcro de acolher com mais celeridade e maior eficiência as mulheres vítimas de violência.

E ressalta-se que diante da grande demanda e vultuoso número de prédios ligados à Secretaria Municipal de Saúde, se faz a necessidade da criação de cargos efetivos de carpinteiro, operário de serviços gerais, eletricista, bombeiro hidráulico e pintor, sendo a Secretaria Municipal de Saúde, por atender a vida dos munícipes, de extrema relevância, razão pela qual sua manutenção é sensível e urgente de modo a demandar equipe própria e especializada para reparos e manutenções de seus.

prédios.

Palavra livre

Durante a palavra livre, os vereadores apresentaram imagens de ruas, bairros e locais que estão na pauta como pedidos de providências que sejam executados pela prefeitura, em especial, às Pastas de Obras e Meio Ambiente.

Os parlamentares também pediram providências e urgências no repasse dos orçamentos impositivos às instituições e entidades.

Eles ainda elogiaram os eventos: 35.º Encontro Nacional de Motociclistas e 8.º Encontro de Carros Antigos, ocorridos nos dias 21 a 23 de abril, no Parque Municipal Dr. Leopoldo Corrêa — Praia Popular, onde mais 30 mil pessoas passaram pelo local e aproximadamente 350 motoclubes estiveram presentes no encontro, além de shows com duas bandas de expressão nacional, Biquini e Ira. Houve ainda apresentações de bandas locais, inclusive as que venceram o Concurso de Bandas de Rock, promovido pela Secretaria de Cultura.

Os vereadores ressaltaram a importância de eventos no município que movimentam a cidade como a economia local e o turismo. Eles também apontaram a organização e segurança do espaço, mas evidenciaram o problema do trânsito e o percurso para o local, devido ao grande fluxo e congestionamento de veículos.

Vereadores na UPA

Antes de finalizar a reunião, o vereador Cabo Cunha mostrou sobre a situação do espaço onde ficam as crianças para receber o atendimento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA). É um espaço pequeno, sem ventilação e os banheiros ficam longe dos leitos onde as crianças aguardam para serem assistidas. Após sua fala, o vereador convidou os demais colegas para irem com ele na instituição de saúde para averiguarem e cobrarem uma solução.

Os vereadores Cid Corrêa, Luciano do Gás, Marcelo Fernandes, Joice Alvarenga, Luiz Carlos Tocão e Cabo Cunha foram até a UPA e conversam com o coordenador Eder Leal. Ele afirmou que a administração já está providenciando junto à arquitetura e à Obras novas propostas e instalações de banheiros naquele lugar.

Fonte: Câmara Municipal