Um filhote de gato foi resgatado dentro do encanamento de uma casa em Oliveira, nessa segunda-feira (24). As imagens divulgadas pelo Corpo de Bombeiros da região mostram o aperto que o gatinho passou até a chegada dos socorristas.

Os bombeiros foram acionados pelos moradores da residência, que suspeitavam que havia um animal preso em um dos canos da casa. Ao chegarem no local, os agentes encontraram o gatinho dentro do encanamento, a cerca de um metro de profundidade. O felino estava bastante acuado e não queria sair do local.

Foi necessário quebrar uma grade de ferro e parte do concreto que estava no solo. O animal foi resgatado sem ferimentos e foi entregue ao dono da residência.

Fonte: Itatiaia