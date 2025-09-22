Nesta segunda-feira (22), a Câmara Municipal de Formiga realizou uma celebração em alusão ao Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência. A data é marcada por reflexões sobre inclusão, acessibilidade e respeito aos direitos das pessoas com deficiência.

Para a solenidade, foram convidados representantes da APAE, da ASADEF, do Grupo Família Formiga Azul, do CEMAP, do CAPS e do Grupo Renova Mãe, além de representantes do Poder Executivo e o prefeito Coronel Laércio. As instituições tiveram o espaço para expor seus trabalhos no hall da Câmara, permitindo à população conhecer melhor suas atividades e projetos, além de utilizar a Tribuna para falar sobre seus respectivos projetos, atividades e debater sobre a importância do tema ”Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência”.

Segundo a Presidência da Casa, a iniciativa reforça o compromisso do Legislativo em abrir espaço para o diálogo com a sociedade civil, aproximando o trabalho da Câmara das demandas da comunidade e fortalecendo a luta por políticas públicas mais inclusivas.

Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência

O Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência foi instituído pela Lei nº 11.133/2005 com o objetivo de conscientizar sobre a importância do desenvolvimento de meios de inclusão das pessoas com deficiência na sociedade.

O preconceito e a inacessibilidade pública são responsáveis por dificultar a vida dos deficientes e, como pontos centrais, também precisam ser debatidos na data.

As comemorações ocorrem desde 1982 e foram uma iniciativa do Movimento pelos Direitos das Pessoas Deficientes – MDPD, grupo que debate propostas de transformações sociais em prol dos portadores de deficiência há mais de 40 anos.

Pessoa com deficiência é a que possui limitação ou incapacidade para o desempenho de atividades e requer atenção integral que compreenda ações de promoção, prevenção, assistência, reabilitação e manutenção da saúde.

As deficiências se enquadram nas seguintes categorias:

– Deficiência física;

– Deficiência visual;

– Deficiência auditiva;

– Deficiência mental;

– Deficiência múltipla.