O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos), afirmou nesta segunda-feira (22) que o projeto do governo federal que prevê isenção do Imposto de Renda para pessoas com renda de até R$ 5 mil deve ser votado na próxima semana. A declaração foi feita durante evento promovido pelo banco BTG Pactual, em São Paulo.

Segundo Motta, o relator da proposta, deputado Arthur Lira, foi convidado a apresentar o relatório ao colégio de líderes ainda nesta semana. “Essa é uma pauta importante, nós sabemos o quanto ela irá trazer, do ponto de vista da justiça tributária, avanços significativos para milhões de brasileiros e brasileiras”, disse.

O parlamentar ressaltou que os partidos poderão apresentar emendas ao projeto, mas alertou para a necessidade de responsabilidade fiscal. “O plenário será soberano ao final dessa decisão, se muda a compensação, se retira a compensação, se aumenta essa faixa de isenção. Tudo isso é possível. Eu só penso que cada atitude que for ser tomada por cada partido também tem a responsabilidade sobre a consequência dessa atitude, porque nós estamos tratando das contas públicas do país”, afirmou.

Motta também comentou as manifestações realizadas no domingo, que criticaram propostas como a anistia a condenados por golpe de Estado e a PEC da Blindagem — que exige autorização da Câmara ou do Senado para abertura de processos contra parlamentares. Ele foi um dos principais alvos dos protestos.

Na avaliação do presidente da Câmara, o país vive um momento desafiador e é preciso “tirar da frente todas essas pautas tóxicas” que têm dominado os debates no Congresso. “O Brasil tem que olhar para frente. Nós temos que começar a discutir aquilo que realmente importa, que é uma reforma administrativa, que é essa questão do Imposto de Renda, que é podermos discutir a segurança pública, que é termos uma pauta de entregas à sociedade”, defendeu.

Apesar de não ter especificado quais seriam essas pautas consideradas tóxicas, Motta lamentou que os conflitos estejam ocupando o centro das atenções. “Infelizmente, a pauta que lidera hoje o noticiário é a pauta do conflito. É a pauta que anima esses polos e deixa os assuntos mais importantes, que dizem respeito ao dia a dia da sociedade, em segundo plano”, disse.

Sobre os protestos, Motta afirmou que respeita as manifestações populares e destacou que elas demonstram a vitalidade da democracia. “A nossa população está nas ruas defendendo aquilo em que acredita. Eu tenho o maior respeito pelas manifestações populares e fico feliz em ver as pessoas indo às ruas para defender o que acreditam”, concluiu.

Com informações da Agência Brasil