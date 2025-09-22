A Prefeitura de Formiga, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, acaba de lançar um novo protocolo para a passagem de sonda nasoenteral nas Unidades Básicas de Saúde (UBS). A medida visa aprimorar o atendimento e ampliar a segurança para os pacientes que necessitam desse procedimento.

A implementação do protocolo foi acompanhada por um treinamento teórico-prático, direcionado aos enfermeiros que atuam nas UBS, com o objetivo de capacitá-los para a execução adequada da técnica. Com isso, a gestão municipal padroniza o procedimento, garantindo mais qualidade no atendimento e proporcionando um maior acesso à população.

Além disso, a iniciativa busca reduzir a sobrecarga da Unidade de Pronto Atendimento (UPA), evitando a necessidade de deslocamentos até o local, e permitindo que o procedimento seja realizado nas unidades de saúde mais próximas das residências dos pacientes. Esse avanço, além de facilitar o acesso aos cuidados necessários, contribui para a descentralização dos serviços de saúde no município.

Fonte: Prefeitura de Formiga