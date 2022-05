O jovem cantor Akiles Ramos se apresentou, no sábado passado (30) , no “Programa Raul Gil”, do “SBT”, recebendo muitos elogios dos jurados. Durante a atração, o artista fez questão de ressaltar suas raízes formiguenses, o que motivou a Câmara Municipal de Formiga, por meio de seu presidente, Marcelo Fernandes, a convidar Akiles para receber uma homenagem.

O cantor esteve no plenário do Poder Legislativo na tarde de hoje (2) e, durante a reunião ordinária, foi homenageado pelos vereadores e recebeu uma moção de aplausos pelo talento demonstrado na TV e nos shows pela cidade.

Fonte: Câmara Municipal