Duas pessoas ficaram presas às ferragens após o capotamento de um caminhão na rodovia MG-202, altura do km 197, entre os municípios de Brasília de Minas e Ubaí, no Norte de Minas, no final da noite de sexta-feira (1).

Os bombeiros usaram ferramentas hidráulicas de desencarceramento para retirar a porta do passageiro e resgatar o passageiro de 20 anos. Ele apresentava suspeita de fratura no braço esquerdo.

Já o motorista do veículo, de 39, queixava-se de fortes dores no ombro esquerdo e apresentava escoriações no quadril.

As duas vítimas receberam os primeiros atendimentos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foram levadas para o hospital de Brasília de Minas.

Fonte: Hoje em Dia