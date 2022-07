Os novos valores de pedágio na rodovia Fernão Dias passam a valer neste sábado (2). A informação foi confirmada pela Arteris, concessionária que administra parte da rodovia. O reajuste foi aprovado durante a semana.

Com o aumento, a tarifa básica para veículos de passeio passa a ser de R$ 2,70. Já para motociclistas, o valor será de R$ 1,35.

Das seis praças de pedágios da Rodovia Fernão Dias em Minas Gerais, quatro ficam no Sul de Minas, no Km 658,3 – em Santo Antônio do Amparo; no Km 735,5 – em Carmo da Cachoeira; no Km 805,2 – em São Gonçalo do Sapucaí e no Km 900,9 – em Cambuí.

Conforme a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), o reajuste ocorreu após a aprovação da 14ª Revisão Extraordinária da Tarifa Básica de Pedágio da BR-381/MG/SP, sob concessão da Autopista Fernão Dias. Os ajustes tarifários entraram em vigor após a assinatura do Primeiro Termo Aditivo.

