Um caminhão tombou na madrugada desta terça-feira (06) após perder os freios na BR-354 no município de Córrego Danta. O acidente aconteceu por volta das 04h30, na altura do KM 371.

De acordo com informações da Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o veículo seguia no sentido BR-262/Bambuí, quando em uma curva o motorista percebeu que os freios não estavam funcionado. Logo em seguida, o veículo saiu da pista e tombou, parando com as rodas para cima.

O motorista de 36 anos não se feriu. Conforme apurado, parte da carga de material de limpeza foi saqueada. A Polícia Militar (PM) compareceu ao local até a chegada da Polícia Militar Rodoviária (PMRv).

O proprietário do veículo compareceu ao local realizou contato com a seguradora para realizar o transbordo do restante da carga e limpeza do local.

Fonte: Tapiraí