A Central de Regulação do SAMU Oeste recebeu chamado às 17h31 desta segunda-feira (05), para atendimento de um capotamento de carro, na Rodovia José Roberto Pena, próximo ao silo, em Cristais.

Ao chegar no local, a equipe da Unidade de Suporte Básico (USB) de Cristais fez o atendimento de um homem, sem idade identificada. Estava consciente, porém confuso, com fratura grave no joelho direito e dedos da mão direita.

Ele recebeu os primeiros atendimentos, foi imobilizado, medicado conforme orientação do médico regulador e encaminhado para a Sala Vermelha da Santa Casa de Campo Belo.

Fonte: Samu