Uma mulher foi flagrada pedindo por socorro em cima do telhado de casa durante o temporal que atingiu Conselheiro Pena, na região do Rio Doce, na quinta-feira (25). Felizmente, ela não ficou ferida.

No vídeo que viralizou nas redes sociais, é possível ver o nível da água chegar muito perto do telhado do imóvel. Enquanto a mulher grita desesperadamente por socorro, uma vizinha filma a cena.

A mulher permaneceu em cima do telhado até a água abaixar. Segundo o Corpo de Bombeiros, ela não sofreu nenhum ferimento nem precisou de atendimento médico.

Conselheiro Pena em alerta

Conselheiro Pena e outros 649 municípios mineiros, incluindo aqueles da Grande BH, estão em alerta para chuvas intensas de até 50 milímetros ao dia e ventos de até 60 km/h. O comunicado do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) é válido até às 10h de sexta (26), mas pode ser renovado a qualquer momento.

Recomendações durante a chuva

Redobre a sua atenção! Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva; Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos; Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores; Atenção especial para áreas de encostas e morros; Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199); Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil; Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.

Fonte: Itatiaia