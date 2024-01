Um acidente envolvendo uma moto e um caminhão foi registrado na tarde desta quinta-feira (25), na BR-352, próximo a Brumado, em Pitangui.

De acordo com o Samu, o motociclista, de 35 anos, apresentava rebaixamento do nível de consciência; escoriações pelo corpo; traumatismo cranioencefálico grave e fratura no ombro esquerdo.

A vítima recebeu os primeiros atendimentos, foi imobilizada e encaminhada para a Santa Casa de Pitangui para estabilização.

A Unidade de Suporte Avançado (USA) de Pará de Minas foi empenhada para apoio na estabilização e possível transferência, mas, devido à gravidade do paciente, foi também empenhado o Helicóptero Arcanjo do Suporte Aéreo Avançado de Vida (SAAV).

O helicóptero pousou no Campo em Pitangui, seguiu com o paciente para o Campo do Estádio Farião em Divinópolis, onde a Unidade de Suporte Avançado (USA) aguardava para a conclusão do trajeto até o Complexo de Saúde São João de Deus.

O estado de saúde do caminhoneiro não foi divulgado.

A dinâmica do acidente não foi divulgada.

Fonte: Samu