O Núcleo de Ensino a Distância – NEAD – recebe o novo coordenador Prof. Dr. José Carlos Leal para assumir a gestão a partir do dia 22 de janeiro. O professor deixou a coordenação dos cursos de Educação Física, que foi assumida pelo Prof. Me. Paulo Márcio Montserrat.

O Prof. Dr. José Carlos Leal iniciou sua trajetória na instituição como aluno do curso de Educação Física, tendo se graduado em 2006. Em 2013, ele deu início a sua carreira docente como professor substituto de disciplinas nos cursos de Educação Física e com o passar do tempo lecionou também em outros cursos com disciplinas voltadas para sua área de formação. Em 2014, assumiu a coordenação da área do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência- PIBID, e atuou como orientador de projetos de Iniciação Científica e colaborador do Comitê de Ética em Pesquisas envolvendo Humanos.

O professor também foi eleito como membro do Conselho Universitário, no qual representa o corpo docente e atua como presidente da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho e Assédio – CIPA da Fundação Educacional de Formiga. Entre 2021 e 2024, atuou como coordenador dos cursos de Educação Física nas modalidades presencial e a distância.

Ele comentou sobre suas expectativas em relação à coordenação do Núcleo EAD: “Minhas expectativas são grandes. Espero contribuir para o desenvolvimento do EAD do UNIFOR-MG com a expansão dos cursos do UNIFOR-MG, com a mesma qualidade, já reconhecida e tradicional, dos cursos presenciais. Sabemos que o EAD possibilita a uma grande parcela da população cursar o tão sonhado curso superior, por ser capaz de romper barreiras geográficas e de acessibilidade à educação superior”.

Fonte: Unifor Mg