Na noite desse domingo (15), um jovem de 28 anos foi atropelado na avenida Guiomar Garcia Neto, nas proximidades do Terminal Rodoviário.

A cena foi registrada por imagens de câmara de segurança. Testemunhas que estavam no local relataram que o jovem foi arremessado a vários metros de distância.

De acordo com nota do Samu, a equipe recebeu um chamado às 21h40 para socorrer a vítima.

Ao chegar no local a equipe da Unidade de Suporte Avançado (USA) de Formiga fez o atendimento do jovem, que estava consciente, porém confuso, com possível fratura em coluna cervical.

Ele recebeu os primeiros atendimentos, foi imobilizado e encaminhado para a Santa Casa de Formiga.

O motorista teria fugido do local e, mais tarde, preso pela Polícia Militar.

O Últimas Notícias entrou em contato com a PM para mais informações.