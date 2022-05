Um jovem, de 22 anos morreu após um carro capotar na tarde deste domingo (15), na LMG-827, no município de Medeiros. O acidente aconteceu na altura do KM 25.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMR), um veículo VW/Gol seguia no sentido Bambuí/Medeiros, quando em uma curva o condutor perdeu o controle direcional, bateu em um barranco e capotou.

Com o impacto, o passageiro do veículo não resistiu aos ferimentos e morreu. Já o condutor de 33 anos sofreu ferimentos leves e foi levado ao Hospital Nossa Senhora do Brasil.

Durante a ocorrência foi constatado que o condutor não possui CNH.

A vítima é natural do estado da Bahia.

Fonte: Tapiraí TV