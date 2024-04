A cerimônia de inauguração da nova agência de atendimento do Sebrae em Formiga ocorreu na quinta-feira (18). Com a nova estrutura, o Sebrae poderá contribuir ainda mais com os empreendedores e com o desenvolvimento econômico da região.

Durante a cerimônia, houve a assinatura do Manifesto do Movimento TEIA (Trabalho, Empreendedorismo, Inovação e Aprendizado). O TEIA é um movimento apartidário que busca unir esforços para alcançar a inovação como fator de desenvolvimento sustentável.

A assinatura teve como objetivo reafirmar os propósitos, pilares e princípios do movimento. Além da assinatura do prefeito Eugênio Vilela, representando o Executivo Municipal, também assinaram o manifesto Silvino Luciano Silva (Acif/CDL), André Monteiro (Grupo ‘F7’), Patrick Santos de Oliveira (Instituto Federal de Minas Gerais), Paloma Maira de Oliveira Lima (Polo de Inovação do IFMG), Marcelo de Souza e Silva (Sebrae), Rodrigo Assalin Vila Nova (Instituto Tatame do Bem) e André Hostalácio Freitas (Unifor-MG).

Fonte: Decom