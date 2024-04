Durante a reunião ordinária da Câmara Municipal de Formiga, nessa segunda-feira (22), o senhor André Luís de Sousa utilizou a ‘Tribuna do Povo’ para expressar sua indignação com o tratamento dado pelos governantes de Formiga no caso do falecimento do bebê Natan. O cidadão demonstrou sua insatisfação e a de toda a cidade pelo descaso apresentado diante desta situação.

André propôs a criação do “Projeto Natan”, uma iniciativa que visa disponibilizar diariamente e diuturnamente médicos pediatra e enfermeiros para atender as crianças nos bairros ou em casa, no formato de uma ONG. Ele solicitou apoio dos vereadores e deputados para a concretização desta ideia, visando proporcionar um atendimento de saúde mais eficiente e próximo à população infantil.

Além disso, André abordou a negligência no atendimento público no bairro Santana II, onde reside. Ele destacou a falta de iluminação pública no local, que persiste desde a criação do bairro, apresentando fotos que evidenciam o perigo que os moradores e transeuntes enfrentam. Segundo ele, a via principal está sendo utilizada até mesmo para prática sexual dentro dos automóveis.

O cidadão solicitou mais empenho dos vereadores junto ao Executivo para que seja feita a manutenção da infraestrutura do bairro, incluindo desentupimento de bueiros, limpeza dos matagais e manutenção da pavimentação das vias. Ele ressaltou que o mato nas ruas e nos lotes, tanto de áreas institucionais quanto particulares, está muito alto, chegando a invadir as vias e servindo de esconderijo para animais peçonhentos e indivíduos desconhecidos.

André sugeriu ainda uma forma de regionalização da cidade, para que cada vereador tome conta de uma área, preferencialmente que não seja a do seu bairro, visando uma melhor interação com o Executivo e uma cobrança mais efetiva das demandas locais.

Fonte: Câmara Municipal