A Secretaria Municipal de Administração e Desenvolvimento Econômico prepara mais uma edição do Festival do Peixe, realizado anualmente no distrito turístico Pontevila.

Neste ano, o evento ocorrerá nos dias 8 e 9 de junho e fará parte das comemorações do aniversário de Formiga.

A coordenadora de Turismo, Ana Laura Belo, esteve no distrito para conversar com os representantes do Conselho Comunitário de Pontevila e comerciantes locais. Durante o encontro foram alinhadas ações para dinamizar e enriquecer ainda mais o evento.

A programação do festival está sendo elaborada e, como sempre, terá foco na promoção do turismo na região de Pontevila.

Fonte: Decom