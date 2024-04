Na próxima segunda-feira (29), a Câmara Municipal de Formiga realizará a outorga do Título Mulher Cidadã, uma homenagem especial às mulheres que se destacaram no desenvolvimento do município.

Esta cerimônia, que é realizada desde o ano de 2010, geralmente acontece no mês de março, em comemoração ao Dia Internacional das Mulheres. No entanto, devido a imprevistos, a edição deste ano ocorrerá no mês de abril.

O Título Mulher Cidadã é um reconhecimento merecido às mulheres que se destacam em suas áreas de atuação e contribuem significativamente para o progresso e bem-estar da comunidade formiguense.

Conheça as indicadas por cada vereador:

Cid Corrêa

Indicada: Idê de Fátima Almeida

Flávio Martins

Indicada: Renata Nunes Pereira

Flávio Couto

Indicada: Maria Carolina Oliveira Valadão

Joice Alvarenga

Indicada: Andreia Mendonça Pinheiro

Cabo Cunha

Indicada: Larissa Aparecida Costa

Marcelo Fernandes

Indicada: Joice Prisley de Almeida

Juarez Carvalho

Indicada: Núbia Cristina Pernambuco

Luiz Carlos Tocão

Indicada: Osmana Gonzaga Silva

Luciano do Gás

Indicada: Marlene Gonçalves de Oliveira

Osânia Silva

Indicada: Deise Cristina Alves Silveira

A cerimônia de outorga do Título Mulher Cidadã é um momento de reconhecimento e valorização do papel fundamental desempenhado pelas mulheres na sociedade.

A Câmara Municipal de Formiga parabeniza todas as indicadas e reafirma o compromisso com o empoderamento feminino.

Fonte: Câmara Municipal