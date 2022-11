Uma cearense de 35 anos foi assassinada com um golpe de faca pelo ex-companheiro, de 55 anos, na cidade de Lagoa da Prata, em Minas Gerais, na manhã deste sábado (19). Segundo familiares da vítima, da cidade cearense de Limoeiro do Norte, policiais relataram que Nayara de Oliveira Alexandre foi atingida com um golpe no tórax enquanto era mantida em cárcere privado.

“Ela gritou por socorro e gritos de dor enquanto os policiais estavam do lado de fora. Só depois os policiais entraram na casa pelo muro do vizinho e se depararam com o corpo da Nayara“, disse uma familiar da vítima que prefere não se identificar.

Nazareno Caetano de Freitas, de 55 anos, foi preso em casa, e a arma utilizada no crime foi apreendida.

Ainda segundo a familiar da vítima, Nayara de Oliveira queria encerrar o relacionamento com o suspeito “há meses”, mas temia a reação do companheiro.

Na noite de sexta-feira (18), um dia antes do crime, Nayara dormiu na casa de uma amiga, enquanto Nazareno viajava. “Quando ele [suspeito do crime] voltou [de viagem], ele foi procurar a Nayara em todas as casas, e ela voltou para casa dela. A amiga viu o carro de Nayara com marcas de sangue, foi quando ela comunicou a polícia“, disse.

Fonte: G1