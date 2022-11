Um grave acidente matou um homem, de 22 anos, e feriu outras cinco pessoas, entre elas duas crianças de 11 anos, nesse sábado (19), na BR-259, em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce. Dois veículos bateram de frente e pegaram fogo em seguida.

O homem que morreu dirigia um veículo, modelo Fiat Fiorino. Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), sozinho no carro, ele invadiu a contramão e bateu no segundo automóvel, um Toyota Corolla, onde estavam cinco pessoas — um policial, de 48 anos; a esposa dele, de 44; e o filho, de 11, além de outra mulher, de 45, e o filho dela, também de 11.

Após a batida, o condutor da Fiorino foi jogado para fora do veículo. Ele chegou a ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas morreu a caminho do hospital.

As vítimas feridas foram levadas pelo ao Hospital Municipal de Governador Valadares. O policial se queixava de dores no peito, o filho dele estava com hematomas no rosto e a esposa com fraturas na costela. A outra mulher estava com dores na costela. Os militares não divulgaram o estado de saúde da segunda criança.

Ainda conforme a PMRv, por causa do incêndio, os documentos dos passageiros foram queimados.

Fonte: O Tempo