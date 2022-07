Um caminhão-tanque que transportava 42 mil litros de gasolina tombou e deixou o motorista ferido, neste sábado (16), em Perpétuo Socorro, distrito de Belo Oriente, no Vale do Rio Doce. O acidente aconteceu na BR-381, na altura do km 220.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista, de 35 anos, seguia no sentido Belo Horizonte/ Catuji, no Vale do Mucuri. O proprietário do veículo contou aos militares que o motorista poderia ter dormido na direção.

O condutor estava com suspeita de fratura de clavícula, com um corte na testa e escoriações nas mãos. Após os primeiros atendimentos pelos bombeiros, a vítima foi levada por uma ambulância do Samu para o hospital Márcio Cunha, em Ipatinga.

Para conter o vazamento do combustível e resfriar a carreta, os militares utilizaram mangueiras com água pressurizada e espuma mecânica. Uma pista da via precisou ser interditada para a ação.

Após o controle da situação, os militares transferiram o restante do combustível para outro veículo. A carreta foi destombada e removida por um guincho.

Os bombeiros precisaram acionar a Polícia Rodoviária Federal, órgãos ambientais, e a Defesa Civil de Belo Oriente para avaliação do impacto ambiental.

