Um homem morreu em um acidente envolvendo um carro de passeio e um caminhão no Km 12, da MG-190, em Monte Carmelo, no Alto Paranaíba, na noite dessa terça-feira (11). O motorista do caminhão foi preso por suspeita de embriaguez ao volante.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o caminhoneiro informou que o motorista do carro tentou fazer uma ultrapassagem, mas bateu de frente com o caminhão que seguia no sentido contrário.

Com o impacto da colisão, o motorista do carro ficou preso às ferragens e morreu no local. No automóvel também estava a irmã dele, que foi encaminhada a uma unidade de emergência em Uberlândia, no Triângulo Mineiro.

Ainda de acordo com a PMRv, durante as conversas com o motorista do caminhão, os militares notaram sinais de embriaguez. Ele passou pelo teste do bafômetro, sendo constatado a presença de bebida alcoólica. O homem foi detido e encaminhado para a delegacia de Polícia Civil.

