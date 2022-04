Um motociclista morreu na tarde deste domingo (10) em Bom Jesus do Amparo, Região Central de Minas Gerais. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu na BR-381.

Segundo a corporação, o motociclista bateu na traseira de um caminhão. O motorista do veículo de carga não prestou socorro ao homem após o acidente e fugiu.

Ainda de acordo com os bombeiros, um médico do Batalhão de Operações Aéreas constatou a morte do motociclista. Ele perdeu a vida ainda no local do fato.

Além dos bombeiros, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) compareceu ao local, mas foi dispensado após a morte do homem. A associação de resgate Anjos do Asfalto também esteve no local.

Fonte: O Tempo