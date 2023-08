Uma caminhonete com dois ocupantes caiu no Rio Jaguari, no bairro Beloto, na zona rural de Andradas (MG), no domingo (6).

Segundo informações da Polícia Militar, o condutor da caminhonete foi realizar uma ultrapassagem quando perdeu o controle do veículo, bateu contra a grade de proteção da ponte e caiu no rio.

As vítimas, o motorista, de 67 anos e um passageiro, de 30 anos, receberam os primeiros socorros de pessoas que presenciaram os fatos.

Com a chegada do socorro, o motorista foi encaminhado para o pronto-atendimento da cidade. Já o passageiro sofreu escoriações e dispensou cuidados médicos.