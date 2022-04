Uma pane elétrica seria a causa de um capotamento que terminou com um idoso de 91 anos morto, na quinta-feira (21), na MGC-135, nas proximidades de Itacarambi, no Norte de Minas. Duas mulheres, que não tiveram as idades divulgadas, ficaram feridas no acidente.

O Corpo de Bombeiros foi acionado no local por volta das 20h, sendo que as informações iniciais indicavam que uma vítima estaria presa às ferragens. No local, a Polícia Militar (PM) apontou que o idoso já estava morto e retido no compartimento interno da cabine do veículo.

Após liberação pela perícia técnica da Polícia Civil (PC), os bombeiros utilizaram ferramentas hidráulicas para fazer cortes e expansão na lataria, desencarcerando a vítima fatal.

Fonte: O Tempo